Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 19:40 Uhr

Mayen

Grüner Amtsinhaber verliert OB-Stichwahl in Mayen

Bei der Stichwahl der Oberbürgermeisterwahl in Mayen in der Osteifel hat sich am Sonntag Herausforderer Dirk Meid durchgesetzt. Laut dem vorläufigen Endergebnis entfielen 59,44 Prozent auf den SPD-Kandidaten, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Der bisherige Amtsinhaber Wolfgang Treis (Grüne) erhielt 40,56 Prozent.