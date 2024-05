Grünen-Vorsitzende für Debatte über Pflichtversicherung

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang sieht Bund und Länder beim Thema Pflichtversicherung für Elementarschäden am Zuge. «Wir brauchen eine ernsthafte Debatte über die Elementarschadenpflichtversicherung, alle Seiten müssen Verantwortung übernehmen», sagte Lang nach einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen in Mainz am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte sie sich Hochwasserschäden in Saarbrücken angeschaut.

«Ich wünsche mir, dass die Diskussion jetzt zwischen Bund und Ländern geführt wird und dass man sich nicht gegenseitig den schwarzen Peter zuschiebt», sagt Lang weiter. Die Zeit der Ausreden sei vorbei. «Wir müssen schauen, welches Modell am Ende wirklich Sinn macht.» Es sei aber keine dauerhafte Lösung, wenn es Menschen gebe, die eine Versicherung suchten, aber keine fänden, weil es kein Angebot gebe.

Wahlkampftour der Grünen zur Europawahl