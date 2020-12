Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 17:50 Uhr

Mainz

Grünen-Minister fordern „Rettungsschirm für Verbraucher“

Die grünen Verbraucherschutzminister von sechs Bundesländern haben von der Bundesregierung einen „Rettungsschirm für Verbraucher“ gefordert. Millionen Verbraucher seien „derzeit nicht ausreichend vor den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie geschützt“, heißt es in einem Brief an die Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz, Christine Lambrecht (SPD).