Alzey

Grünen-Fraktion für neue Aufteilung des Straßenraums

Straßen in der Stadt und auf dem Land sollen nach einem Vorschlag der rheinland-pfälzischen Grünen-Fraktion zwischen allen Verkehrsteilnehmern neu aufgeteilt werden. Auf einer Klausurtagung in Alzey verabschiedete die Fraktion am Mittwoch ein entsprechendes Positionspapier zum Radverkehr. In der angestrebten Mobilitätswende spiele das Fahrrad eine entscheidende Rolle, erklärte Fraktionschef Bernhard Braun.