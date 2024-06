Grüne-Ministerinnen: Malu Dreyer war verlässliche Partnerin

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Die Ministerinnen der Grünen in Rheinland-Pfalz haben die scheidende Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) als «verlässliche Partnerin» in der mehr als elf Jahren währenden Regierungszusammenarbeit bezeichnet. «Ihr Credo einer zuverlässigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit war ein wesentlicher Faktor für die erfolgreiche Arbeit der Regierung in der Rot-Grünen Koalition und der rheinland-pfälzischen Ampel», teilten die beiden Ministerinnen Katharina Binz und Katrin Eder am Mittwoch gemeinsam mit. Dreyer habe Rheinland-Pfalz mit Tatkraft, großem Engagement und viel Herz geprägt. Auch mit ihrem designierten Nachfolger Alexander Schweitzer hätten die sie bereits eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet. In Rheinland-Pfalz regiert ein Dreierbündnis aus SPD, FDP und Grünen.