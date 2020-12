Mainz

Grüne ziehen ohne Koalitionsaussagen in den Wahlkampf

Die Spitzenkandidatin der rheinland-pfälzischen Grünen, Anne Spiegel, geht ohne eine Koalitionsaussage in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 14. März. „Für uns ist entscheidend, dass wir unsere Inhalte nach vorne stellen und in der nächsten Regierung eine starke Stimme für Klimaschutz da ist“, sagte die Ministerin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.