Idar-Oberstein

Grüne wollen Programm für Landtagswahl verabschieden

Die rheinland-pfälzischen Grünen wollen bei ihrem coronabedingten ersten digitalen Parteitag das Programm für die Landtagswahl verabschieden. Die Schlussabstimmung über den rund 100-seitigen Entwurf wird an heute Abend erwartet. Spitzenkandidatin und Familienministerin Anne Spiegel hatte ihre Partei beim Auftakt am Samstagmittag auf den Wahlkampf eingeschworen: „Lasst uns gemeinsam kämpfen für ein starkes grünes Ergebnis am 14. März.“ Die Grünen wollen auf der Regierungsbank bleiben. Derzeit bilden sie in Rheinland-Pfalz mit SPD und FDP eine Ampelkoalition.