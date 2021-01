Mainz

Grüne wollen Klimaschutz in Landesverfassung verankern

Die Grünen gehen mit dem Slogan „Grün macht Zukunft“ in die Landtagswahl am 14. März und stellen dabei den Klimaschutz in den Mittelpunkt. „Wir wollen den Klimaschutz in die Verfassung aufnehmen und zur kommunalen Pflichtaufgabe machen“, sagte die Spitzenkandidatin Anne Spiegel am Donnerstag bei der Vorstellung der Wahlplakate und Slogans für die Wahl. Mit einer Verankerung des Klimaschutzes als Staatsziel in der Landesverfassung solle dieser Querschnittaufgabe mehr Nachdruck verliehen werden.