Mainz

Grüne wollen ein Jahr nach Hanau mehr Rassismus-Forschung

Ein Jahr nach dem Anschlag in Hanau treten die Grünen in Rheinland-Pfalz dafür ein, die Forschung zu Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auszuweiten. „Bisher wurde in Rheinland-Pfalz zu wenig zu diesem Thema geforscht“, erklärte die Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl, Anne Spiegel, am Donnerstag in Mainz. Sie schlug einen regelmäßigen wissenschaftlichen Bericht zu rassistischen Handlungen und Einstellungen vor.