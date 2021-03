Grüne wollen Corona-Folgen entgegenwirken

Die rheinland-pfälzischen Grünen haben am Donnerstag einen Aktionsplan zur Familienpolitik vorgestellt, der negativen Auswirkungen der Corona-Situation auf Kinder und Jugendliche entgegenwirken soll. „Durch die Folgen der Krise droht, dass sich die Ungleichheit bei den Bildungschancen verschärft“, sagte Familienministerin und Grünen-Spitzenkandidatin Anne Spiegel. „Mit dem Zukunftsplan Familie wollen wir die Lernbedingungen an den Schulen verbessern und eine bessere individuelle Förderung ermöglichen.“

„Auch in der Krise wollen wir nicht hinnehmen, dass Familien und Kinder in Armut abrutschen und in Armut leben müssen“, heißt es in dem Plan. Vorgeschlagen wird eine Verdoppelung der Mittel für die Schulsozialarbeit – dies hat auch die CDU gefordert. Im Wahlprogramm der SPD wird „ein flächendeckendes Netz an Schulsozialarbeit für alle Schularten“ angestrebt. Neben einer Ausweitung des Angebots an Ganztagsschulen werden „gemeinsame Orientierungsstufen von Gymnasien und Realschulen Plus“ angeregt, „damit die Schullaufbahnentscheidung besser die individuelle Lernentwicklung berücksichtigen kann“.

Mit Blick auf die Armutsgefährdung von Familien wird die Forderung nach Einführung einer umfassenden Kindergrundsicherung bekräftigt. Diese soll Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepakets sowie SGB-II-Leistungen für Kinder und Jugendliche ablösen. Damit Belastungen und Entwicklungsgefährdungen für Kinder unter 14 Jahren frühzeitig erkannt werden, sieht der Plan „eine zusätzliche Corona-U-Untersuchung“ vor. Ergänzend zu den etablierten Untersuchungen der Kinderärzte, die unmittelbar nach der Geburt einsetzen, soll so negativen gesundheitlichen Folgen durch das Fehlen sozialer Kontakte vorgebeugt werden.

