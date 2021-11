Mainz

Grüne verschieben wegen Corona Landesparteitag auf 2022

Die Grünen in Rheinland-Pfalz verschieben ihren Landesparteitag angesichts der Verschärfung der Corona-Lage auf das Frühjahr 2022. Geplant war die Delegiertenversammlung mit Neuwahl des Landesvorsitzes für nächstes Wochenende (27./28.11.). Der Landesvorstand habe sich am Sonntag „trotz strenger Hygienemaßnahmen und eines ausgefeilten Hygienekonzeptes (...) zum Schutze der Gesundheit aller Teilnehmenden“ zur Verschiebung entschlossen, teilte die Partei in Mainz mit.