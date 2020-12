Archivierter Artikel vom 19.03.2020, 14:40 Uhr

Mainz

Grüne verschieben Landesparteitag auf August

Die Grünen in Rheinland-Pfalz haben ihren für den Mai geplanten Landesparteitag wegen der Coronakrise auf August verschoben. Die Versammlung zur Aufstellung einer Landesliste für die Landtagswahl im März 2021 soll nun am 22. und 23. August in Ramstein-Miesenbach in der Pfalz stattfinden. Als Spitzenkandidatin ist Familienministerin Anne Spiegel nominiert. Die ursprünglich für diesen Termin geplante Wahlversammlung zur Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl 2021 ist nun für den 31. Oktober in Lahnstein geplant.