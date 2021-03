Berlin

Grüne: „Super Start ins Superwahljahr“

Die Parteispitze der Grünen hat hocherfreut auf die Erfolge bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz reagiert. „Es ist ein super Start ins Superwahljahr“, sagte Parteichef Robert Habeck am Sonntagabend in Berlin. „Die Weitsicht und der Pragmatismus, das ist der Auftrag an die Grünen als gesamte Bundespartei aus diesem Wahlabend.“ Die Partei werde den Rückenwind aus den beiden Ländern hoffentlich „mit vollen Segeln aufnehmen“ können.