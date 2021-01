Mainz

Grüne stellen Plakate und Slogans zur Landtagswahl vor

Die Grünen in Rheinland-Pfalz stellen an heute (14.00 Uhr) ihre Plakate und Slogans zur Landtagswahl am 14. März vor. In einer Online-Präsentation wollen Spitzenkandidatin Anne Spiegel und die Landesvorsitzende Misbah Khan auch die inhaltlichen Schwerpunkte des Wahlkampfs darstellen.