Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 12:50 Uhr

Mainz

Grüne in Rheinland-Pfalz wollen weiter mitregieren

Die Grünen in Rheinland-Pfalz haben vor einem Parteitag in Idar-Oberstein ihren Anspruch auf eine Fortsetzung der Regierungsarbeit bekräftigt. „Wir wollen regieren – und in welcher Konstellation zeigt sich, wenn die Wahl vorbei ist“, sagte die Landesvorsitzende Misbah Khan am Mittwoch in Mainz. Auf die Frage nach einer möglichen Zusammenarbeit mit der CDU wandte sie sich gegen vorzeitige „Farbdebatten“.