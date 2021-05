Mainz

Grüne in Rheinland-Pfalz wählen Liste für die Bundestagswahl

Mehr als 200 Delegierte der Grünen in Rheinland-Pfalz kommen an diesem Samstag (10.30 Uhr) zu einem Parteitag zusammen, um die Liste für die Bundestagswahl am 26. September zu bestimmen. Die Bewerberinnen und Bewerber für die vorderen Listenplätze stellen sich in einer ehemaligen Fabrikhalle in Mainz vor, die meisten Delegierten sind digital zugeschaltet.