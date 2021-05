Mainz

Grüne in Rheinland-Pfalz starten Bundestagswahlkampf

Mit Vorbereitungen zur Wahl einer Landesliste sind die Grünen in Rheinland-Pfalz in den Bundestagswahlkampf gestartet. „Lasst uns den Bundestagswahlkampf unseres Lebens führen“, rief Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Samstag den rund 200 meist digital zugeschalteten Delegierten des Parteitags in Mainz zu. Für die Partei gebe es die neue Situation eines „Duells zwischen uns und der Union“. In der Gesellschaft sei eine Veränderungsbereitschaft spürbar, die die Grünen als Adressaten habe.