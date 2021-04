Mainz

Grüne in Rheinland-Pfalz: „Baerbock kann Kanzlerin“

Die rheinland-pfälzische Umwelt- und Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) hat die Entscheidung ihrer Partei für Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin als „großartig“ bezeichnet. „Sie kann Führung, ist authentisch und sachlich fundiert“, sagte Spiegel, die auch Bundesparteiratsmitglied ist, am Montag nach der Entscheidung in Mainz. „Wir wollen mit unserer Kandidatin ins Kanzleramt einziehen.“ Die Grünen spielten bei der Bundestagswahl auf Sieg und wollten „die Klimakrise am Schopf packen“.