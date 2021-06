Saarbrücken

Grüne im Saarland wählen Landesvorstand und Landesliste

Die Saar-Grünen wählen an diesem Sonntag auf einem Landesparteitag in Saarbrücken einen neuen Landesvorstand. Im Rennen um den Vorsitz zeichnet sich mindestens eine Kampfkandidatur ab. Um die Nachfolge von Markus Tressel bewirbt sich zum einen der Homburger Kommunalpolitiker Ralph Rouget (53). Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag Saar-Pfalz will gemeinsam mit Barbara Meyer-Gluche (37), Bürgermeisterin und Finanzdezernentin in Saarbrücken, die Doppelspitze besetzen.