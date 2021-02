Berlin/Mainz

Grüne halten Koalitionsfrage in Rheinland-Pfalz offen

Beim politischen Aschermittwoch der Grünen hat die rheinland-pfälzische Spitzenkandidatin Anne Spiegel den Anspruch auf die Beteiligung an der nächsten Landesregierung bekräftigt, die Koalitionsfrage aber weiter offen gehalten. „Wir wollen die starke Stimme in der nächsten Regierung sein, für konsequenten Klimaschutz, den Ausbau der erneuerbaren Energien, eine Mobilitätswende, die ihren Namen verdient“, sagte die Mainzer Familien- und Umweltministerin in einem Videobeitrag für die digitale Veranstaltung der Bundespartei.