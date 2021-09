Mainz

Grüne finden CDU-Vorstoß zur Solarpflicht „ganz sympathisch“

Der rheinland-pfälzische Landtagsfraktionschef der Grünen, Bernhard Braun, hat den Vorstoß der CDU für eine Solarpflicht auf Landesneubauten als „ganz sympathisch“ bezeichnet. „Das kann gerne der nächste Schritt sein“, sagte Braun am Montag in Mainz. Die Union hatte angekündigt, bei der zweiten Beratung des Solaranlagengesetzes im Landtag in dieser Woche zu beantragen, die Wörter „gewerblich genutzte Neubauten“ im Gesetzestext durch das Wort „Nichtwohngebäude“ zu ersetzen.