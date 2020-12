Archivierter Artikel vom 20.10.2020, 05:40 Uhr

Mainz

Grüne: Biosphärenreservat ist Vorbild und Gästemagnet

Das grenzüberschreitende Biosphärenreservat Pfälzerwald hat sich nach Einschätzung des grünen Landtagsabgeordneten Andreas Hartenfels in Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu einer Modellregion für ganz Deutschland entwickelt. Umweltministerin Ulrike Höfken spricht zudem von einem „Gästemagneten“. „Über das reine Wandererlebnis in der Natur hinaus bietet der Pfälzerwald dem Gast ein vielfältiges Freizeitangebot von der Burgbesichtigung über den Klettersteig bis zum Genuss regionaler Produkte“, heißt es in der Antwort der Grünen-Ministerin auf die Kleine Anfrage ihres Parteifreunds Hartenfels.