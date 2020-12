Mainz

Grüne beraten Wahlprogramm bei erstem digitalen Parteitag

Die rheinland-pfälzischen Grünen wollen auf der Regierungsbank sitzen bleiben – am heutigen Samstag und Sonntag (jeweils 12.00 Uhr) nehmen sie die Landtagswahl am 14. März 2021 in den Blick. Dafür schalten sie sich bei ihrem coronabedingt ersten digitalen Parteitag aus Wohn- und Arbeitszimmern in ganz Rheinland-Pfalz zusammen. 209 Delegierte sind eingeladen. Sie wollen das Wahlprogramm beraten und verabschieden. Mehr Klimaschutz und Öko-Landwirtschaft, mehr Radwege und erneuerbare Energien, mehr Zeit für Familien und mehr gutes Schulessen: Der Entwurf für das Programm ist aus Hunderten Vorschlägen digital erarbeitet worden.