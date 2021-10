Saarbrücken

Grüne an der Saar wenden sich gegen „Diffamierungskampagne“

Die in einer tiefen Krise steckenden Grünen im Saarland wollen die Zeit der Streitigkeiten hinter sich bringen – doch ein Vorstoß des Ortsverbands Bous (Landkreis Saarlouis) sorgt für neuen Ärger. Der Landesvorstand zeigte sich am Dienstag in einer Mitteilung „verwundert“ über die Forderung, den ehemaligen Landesvorsitzenden Hubert Ulrich aus der Partei auszuschließen. Ulrich war an der Spitze der Landesliste zur Bundestagswahl gewählt worden, die dann aber vom Bundeswahlausschuss nicht zugelassen wurde, weil bei Aufstellung der Liste 49 Delegierte aus dem Ortsverband Saarlouis ausgeschlossen worden waren.