488.000 Euro haben die Leser von „Oldtimer Markt“ und ihrer Schwesterzeitschriften für die Kinderkrebshilfe gespendet. Damit sind seit 1990 deutlich mehr als 10 Millionen Euro zusammengekommen. Das Geld geht wie immer ohne Abzüge an die Kinderkrebsforschung in Mainz und Gießen – jeder Cent kommt an. Garantiert!