Großflächiger Brand auf ehemaligem US-Militärgelände

Enkenbach-Alsenborn (dpa/lrs) – Auf dem Gelände eines ehemaligen US-Munitionsdepots im Landkreis Kaiserslautern hat es großflächig gebrannt. Insgesamt 35 000 Quadratmeter Grünfläche hätten auf dem Areal in Enkenbach-Alsenborn in Brand gestanden, teilte die Polizei Westpfalz am Freitag mit. Demnach seien von dem Feuer am frühen Abend Gras, Büsche und kleine Nadelbäume betroffen gewesen. Die Brandursache war zunächst unklar.