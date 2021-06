Trier

Großes Interesse im Vorfeld der Römerausstellung 2022

Ein Jahr vor dem Start der rheinland-pfälzischen Landesausstellung über den Untergang des Römischen Reiches stellen die Macher ein „riesiges Interesse“ an dem Thema fest. „Wir merken auch: Die Leute sind kulturell ausgehungert“, sagte der Direktor des Rheinischen Landesmuseums Trier, Marcus Reuter, am Mittwoch. Er ging davon aus, dass die Sonderschau in drei Trierer Museen ähnlich viele Besucher anlocken könne wie die Ausstellung über den römischen Kaiser Nero in 2016 mit mehr als 270.000 Besuchern. Vorausgesetzt es gebe wieder „normale Verhältnisse“ nach Corona. Beteiligt sind auch das Stadtmuseum Simeonstift Trier und das Museum am Dom.