Mainz

Großes Interesse an Terminen in Corona-Impfzentren

Die neu eingerichtete Terminvergabe für die wiedereröffneten acht Impfzentren ist bei den Menschen in Rheinland-Pfalz auf großes Interesse gestoßen. Bis 14 Uhr meldeten sich rund 15.000 Menschen für eine Impfung an, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Davon ließen sich 13.000 für eine Auffrischungsimpfung registrieren. Minister Clemens Hoch und Landesimpfkoordinator Daniel Stich (beide SPD) sprachen von einem erfolgreichen Start.