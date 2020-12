Mainz/Trier/Bad Kreuznach

Großes Interesse an Corona-Schnelltests vor Weihnachten

Corona-Tests sind in Rheinland-Pfalz kurz vor Weihnachten gefragt. „Die Testungen haben sich bis jetzt vor den Feiertagen sehr gesteigert“, sagte am Dienstag Regina Lüders von den Johannitern in Trier. Im dortigen Schnelltest-Zentrum habe das Fachpersonal am Montag 100 Tests durchgeführt, für Mittwoch gebe es bereits 200 Anmeldungen. Auch Unangemeldete würden getestet. Ein Abstrich kostet hier 49 Euro.