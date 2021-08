Konz

Großeinsatz wegen Scheunenbrands: B268 voll gesperrt

Ein Scheunenbrand in der Nähe eines Waldgebiets an der B268 bei Konz-Krettnach (Landkreis Trier-Saarburg) hat am Dienstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die B268 sei zwischen Pellingen und der Abfahrt Konz-Niedermennig voll gesperrt, teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Trier am frühen Mittwochmorgen mit. Demnach seien bis zu 120 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz gewesen. Am Morgen wurden noch einige Glutnester gelöscht. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Brandursache war zunächst unklar.