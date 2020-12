Archivierter Artikel vom 26.03.2020, 11:50 Uhr

Mainz

Großeinsatz: 28-Jähriger steht mit Schusswaffe am Fenster

Ein 28-Jähriger hat in Mainz an einem geöffneten Fenster mit einer Schusswaffe hantiert und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich bei der Pistole um eine Spielzeugwaffe, teilte die Polizei am Donnerstag mit.