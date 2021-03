Die Stahlbranche hat schon länger mit konjunkturellen und strukturellen Problemen zu kämpfen. 2020 kam noch Corona dazu. Bei den Stahlkochern an der Saar sind die Bilanzzahlen nun tiefrot.

Dillingen (dpa/lrs) – Die beiden saarländischen Stahlunternehmen Dillinger und Saarstahl sind im Corona-Jahr 2020 tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der pandemiebedingte Einbruch bei Nachfrage und Erlösen habe zu hohen Verlusten geführt und die bereits angespannte Situation der Kocher weiter verschärft, sagte Vorstandsvorsitzender Karl-Ulrich Köhler am Dienstag. Auch wenn die Nachfrage inzwischen wieder angezogen habe, sei man für 2021 wegen der Unwägbarkeiten in der Pandemie nur „vorsichtig optimistisch“.

2020 rutschte bei der Dillinger Gruppe im Vergleich zum Vorjahr das Betriebsergebnis (Ebit) auf minus 192,8 Millionen Euro (2019: minus 116,1). Der Umsatz sackte um 21,2 Prozent auf rund 1,65 Milliarden Euro. Saarstahl setzte mit knapp 1,7 Milliarden Euro 23,7 Prozent weniger um und lag beim Ebit bei minus 171,2, nach minus 127,6 im Jahr davor. „Es war ein sehr schwieriges Geschäftsjahr“, sagte Köhler.

Aufgrund der hohen Verluste habe sich „der Umsetzungsdruck“ auf das laufende Kostensenkungsprogramm noch weiter verstärkt. Es müsse beschleunigt werden, sagte er. Es war im Herbst 2019 aufgelegt worden. An den Kosteneinsparungen von 250 Millionen Euro werde festgehalten – davon 150 Millionen Euro bei den Sach- und 100 Millionen bei den Personalkosten, sagte er.

Ein Großteil der Maßnahmen sei bereits auf den Weg gebracht. Er erwarte daher deutliche Effekte im laufenden Jahr. Alle dafür vorgesehenen Stellen würden bis 2022 sozialverträglich abgebaut: 2020 seien es im gesamten Konzern 845 gewesen. „Wir müssen den Turnaround schnell, effektiv und dauerhaft schaffen“. Ende 2020 zählten Dillinger und Saarstahl rund 12 600 Mitarbeiter.

Die Corona-Pandemie habe die bereits „bestehende Krise massiv verschärft“, sagte Köhler. Die Branche leide seit längerem unter Überkapazitäten auf dem Markt, weltweitem Protektionismus sowie dem strukturellen Umbruch bei Autoherstellern und Maschinenbauern. Man wolle den „Turnaround“ jetzt auch für eine strategische Neuausrichtung nutzen, sagte er.

Dillinger ist nach eigenen Angaben weltweit führender Hersteller von Grobblechen für den Stahl- und Maschinenbau sowie für Offshore-Windkraft. Saarstahl stellt Draht und Stab für die Automobilindustrie, Bauindustrie und den Maschinenbau her. Beide Unternehmen gehören zur Stahl-Holding-Saar (SHS).

