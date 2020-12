Archivierter Artikel vom 16.04.2020, 13:30 Uhr

Eltern schulpflichtiger Kinder in Rheinland-Pfalz sind besorgt, dass die zum 27. April geplante Öffnung der ersten Schulen zu früh kommen könnte. „Ich hätte den 4. Mai als Starttermin vorgezogen“, sagte der Landeselternsprecher Reiner Schladweiler am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist bei der Öffnung wie bei der Schließung – es muss schnell gehen, und keiner hat etwas geplant.“

Mit Blick auf die geplante Wiederöffnung von Schulen – zunächst für die vor einem Abschluss oder vor dem Übergang in die weiterführende Schule stehenden Klassen – gebe es viele Ängste, sagte Schladweiler. „Viele Eltern fragen sich: Steckt sich mein Kind in der Schule oder auf dem Weg zur Schule an und bringt das Virus in die Familie?“

Was sich in einem Schichtbetrieb im Klassenraum mit kleinen Gruppengrößen regeln lasse, sei in anderen schulischen Situation schwieriger in den Griff zu bekommen, sagte der Elternsprecher. So müsse es etwa auf dem Pausenhof eine verstärkte Aufsicht geben – eine Lehrkraft reiche da nicht aus. Auch am Eingang in den Klassenraum müsse es Vorkehrungen geben, damit es nicht zu einem Gedränge komme. Vor allem müssten auch die hygienischen Vorkehrungen sowie die Beförderung der Schülerinnen und Schüler geklärt werden.

Er bekomme in der Corona-Krise täglich 400 E-Mails besorgter Eltern, sagte Schladweiler. Vor allem Alleinerziehende und kinderreiche Familien seien teilweise in einer aussichtslosen Situation. „Da kommen einem die Tränen.“