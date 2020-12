Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 18:50 Uhr

Wadern

Große Erleichterung: Kleines Mädchen aus Badesee gerettet

Einen Tag nach einem Badeunfall im Saarland herrscht große Erleichterung über den glimpflichen Ausgang: Zwei US-Soldaten unter den Badegästen am Bostalsee im Landkreis St. Wendel hatten am Sonntag bemerkt, dass ein Kind auf dem Bauch liegend reglos im Wasser trieb. Die Eltern seien offenbar einen Moment lang nicht aufmerksam gewesen und hätten nicht bemerkt, wie das zweieinhalbjährige Mädchen eigenständig in das seichte Wasser des Sees gegangen sei, sagte ein Polizeisprecher am Montag.