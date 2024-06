Neunkirchen

Brände

Großbrand in Mehrfamilienhaus in Neunkirchen

Von dpa/lrs

Am Dienstagabend ist ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Neunkirchen ausgebrochen. Der Brand griff auch auf zwei anliegenden Häuser über, wie die Polizei mitteilte. Eines der angrenzenden Häuser sei jedoch nicht bewohnt gewesen. Es gab keine Verletzten. Weitere Details waren vorerst nicht bekannt.