Großbrand in Lagerhalle gelöscht: Millionenschaden

Otterberg/Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der Großbrand in der Lagerhalle eines Autozulieferers im Landkreis Kaiserslautern ist nach zwei Tagen gelöscht. Die Feuerwehr suchte am Mittwoch noch letzte Glutnester und wollte bis zum Mittag abrücken, teilte die Polizei am Vormittag mit. Die Löscharbeiten waren demnach bereits am Dienstagabend beendet.