Großbrand in Kirchheimbolanden – Keine Verletzten

Anzeige

Kirchheimbolanden (dpa/lrs) – Bei einem Großbrand in Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) ist es zu einem hohen Sachschaden gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, mussten am frühen Montagabend über 200 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren in ein Industriegebiet ausrücken, um das Feuer in den Griff zu bekommen.

Über acht Stunden lang dauerte der Einsatz an, ehe mitten in der Nacht auch die letzten Nachlöscharbeiten beendet werden konnten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.