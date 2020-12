Archivierter Artikel vom 04.06.2020, 07:50 Uhr

Diez

Großbrand in Betrieb: Einsatz „mindestens bis zum Vormittag“

Im Einsatz gegen einen Großbrand in Diez bei Limburg sind Regenwolken den Feuerwehrkräften zur Hilfe gekommen. Dort brennt seit dem frühen Mittwochabend ein Recyclingbetrieb. Nach Angaben der technischen Einsatzleitung dauerten die Löscharbeiten am Donnerstagmorgen immer noch an. Der Regen drücke nun die Rauchwolke nieder, sagte der technische Einsatzleiter. Der Einsatz werde noch „mindestens bis zum Vormittag“ andauern.