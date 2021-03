Neuwied

Großbrand einer Lagerhalle: 300 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein Lagerhallenbrand in Neuwied hat in der Nacht zu Samstag die Polizei und Feuerwehr beschäftigt. Bis zu 300 Einsatzkräfte seien die ganze Nacht über vor Ort gewesen, teilte ein Feuerwehrsprecher am Samstag mit. Ein Feuerwehrmann sei bei dem Einsatz leicht verletzt worden. Zuvor hatten Medien darüber berichtet, darunter die „Rhein-Zeitung“ und der SWR.