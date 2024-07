Großbrand auf Areal von Müllentsorgungsanlage

Anzeige

Kirchheimbolanden (dpa/lrs) – Auf dem Areal einer Müllentsorgungsanlage in Kirchheimbolanden ist am Abend eine Lagerhalle in Brand geraten. Das Feuer entwickelte sich so stark, dass eine kilometerweit sichtbare Rauchsäule in die Luft stieg, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr sei weiterhin mit den Löscharbeiten beschäftigt. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Wegen des Brandes mussten umliegende Straßen gesperrt werden. Die Polizei riet den Anwohnern in Kirchheimbolanden, Fenster und Türen geschlossen zu halten, um eine Gefährdung durch Rauchgase zu vermeiden.