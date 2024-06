Neuwied

Fußball-EM

Größter Zoo in Rheinland-Pfalz ohne Orakel

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Elefantendame Yashoda orakelte damals in Hamburg die Ergebnisse der deutschen Europameisterschaftsspiele. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

In Leipzig tippen Seelöwen und in Chemnitz Erdmännchen die deutschen EM-Resultate. Auch in Neuwied gab es früher einen tierischen Hinweisgeber. Diesmal verzichtet der Zoo – hätte aber einen Favoriten.