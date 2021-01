Bad Ems

Größte und kleinste kreisfreie Stadt im Land

218 578 Einwohner hat die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz 2019 gezählt – 10,5 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. Damit ist sie auch die Stadt mit den meisten Bürgern im Land. Die nach Einwohnern kleinste der zwölf kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz, Zweibrücken, hat dagegen laut dem Statistischen Landesamt in Bad Ems im Jahr 2019 nur 34 193 Bürger gehabt. Das waren gerade einmal 0,2 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. Insgesamt gibt es fast 4,1 Millionen Rheinland-Pfälzer. Etwa drei Millionen von ihnen leben in den 24 Landkreisen des Bundeslandes, etwa eine Million in den zwölf kreisfreien Städten.