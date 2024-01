Notfälle

Montabaur

Größerer Polizeieinsatz in Montabaur: Gebiet abgesperrt

Bei einem größeren Polizeieinsatz in Montabaur ist ein Gebiet in der Stadt in Rheinland-Pfalz vorsichtshalber abgesperrt worden. Eine Person sei in einem Wohngebiet seit den frühen Morgenstunden in einen psychischen Ausnahmezustand, teilte die Polizei in Koblenz am Donnerstag mit. Um mögliche Gefahren auch für Anwohner, Passanten und Mitarbeiter umliegender Firmen auszuschließen, sei das Areal abgesperrt und evakuiert worden.