Größerer Polizeieinsatz am Campus Göttelborn

Saarbrücken (dpa/lrs) – Auf der Suche nach einem Polizisten in mutmaßlich psychischer Ausnahmesituation hat es am Montagabend einen größeren Polizeieinsatz an der Fachhochschule für Verwaltung in Quierschied-Göttelborn gegeben. Der 52-Jährige sei in den Räumen der Fachhochschule angetroffen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte der Sprecher der Polizei am Dienstag in Saarbrücken. Der Mann, der Ausbilder bei der Polizei ist, sei ruhig gewesen, es habe keinen Schusswechsel gegeben.