Mainz

Grenzwerte für Stickoxid erstmals seit 2010 eingehalten

Im Corona-Jahr 2020 haben die Messstellen zur Luftverschmutzung in Rheinland-Pfalz erstmals seit Einführung des EU-Grenzwerts keine überhöhten Werte für Stickstoffdioxid registriert. „Dies ist eine erfreuliche Nachricht für Mensch und Umwelt“, teilte Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) am Montag mit. Die Luft in Rheinland-Pfalz sei im vergangenen Jahr deutlich sauberer geworden. Die Jahresmittelwerte von Stickstoffdioxid (NO2) seien an allen Messstellen unter dem 2010 eingeführten EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter geblieben.