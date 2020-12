Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 18:30 Uhr

Grenzregionen auf Agenda der Europaministerkonferenz

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland will als neues Vorsitzland der Europaministerkonferenz den Blick verstärkt auf Grenzregionen lenken. „Kein Mitgliedsstaat in Europa hat mehr Nachbarländer und damit mehr grenzüberschreitende Regionen als Deutschland“, sagte der saarländische Europaminister Peter Strobel (CDU) am Donnerstag nach der Amtsübernahme von Rheinland-Pfalz. Grenzregionen gehörten ins Zentrum der Politik: „Denn Europa wächst an seinen Binnengrenzen zusammen“, sagte Strobel.