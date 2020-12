Archivierter Artikel vom 19.03.2020, 11:10 Uhr

Trier

Grenzkontrollen: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Die Bundespolizei hat bei Grenzkontrollen auf der Autobahn 64 in der Nähe von Luxemburg zwei Männer gefasst, gegen die Haftbefehle vorlagen. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, wurden der 61-Jährige und der 49-Jährige am Mittwoch in die Justizvollzugsanstalt in Trier gebracht.