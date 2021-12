Mainz

Gremien-Sitzungen der Kommunen per Video kommen gut an

Kommunale Gremien-Sitzungen per Video- oder Telefonschalte im Aufwind: Die in Rheinland-Pfalz für die Corona-Pandemie eingeführten Verfahren kommen vor allem in der Öffentlichkeit, aber auch in den Städten und Gemeinden gut an. Fast 91 Prozent der befragten Bürger würden auch künftig diese Möglichkeit gerne nutzen, wie eine Studie des Innenministeriums unter wissenschaftlicher Begleitung des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung (FÖV) in Speyer ergab. Von den Vorsitzenden der Gremien (gut 84 Prozent) und den Mitgliedern (knapp 79 Prozent) sind es etwas weniger.