Berlin

Greenpeace: Aktuelle Extremwetter sind Folgen der Klimakrise

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat die „aktuellen Extremwetter“ wie Starkregenfälle, Hochwasser und Überschwemmungen als Folgen der Klimakrise bezeichnet. „Und das ist erst der Anfang“, sagte Klimaexperte Karsten Smid am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Mit der globalen Erhitzung steigen weltweit die Temperaturen auf immer neue Rekordwerte.“ Die Atmosphäre heize sich auf und entlade sich in Form von Unwettern.