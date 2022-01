Offenbach

Graues Januar-Wetter hält weiter an

Das vielerorts neblig-trübe Wetter der vergangenen Tage hält nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis weit in die kommende Woche an. Erst am Donnerstag könnte es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu einem kleinen Wetterumschwung kommen – doch sonnig oder gar frühlingshaft wird es keinesfalls. „Windige und teils nasse letzte Januartage stehen dann ins Haus, bei ähnlichen Temperaturen“, sagte eine DWD-Meteorologin am Samstag in Offenbach.